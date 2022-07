Onda de calor chega hoje e traz máximas acima dos 40 graus

Chega hoje a Portugal continental uma onda de calor que deverá ficar até à próxima semana, com “noites tropicais” e máximas que ultrapassam os 40ºC em vários distritos. Vagas de calor têm afectado países por toda a Europa e já obrigaram algumas cidades a impor restrições ao consumo de água. Neste P24, falamos com a jornalista Nina Muschketat, sobre as previsões do IPMA.

