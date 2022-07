Governo aprova “novas” formas de contratar professores que já estavam a ser aplicadas por João Costa

A Federação Nacional da Educação (FNE) considera que o decreto-lei “com medidas excepcionais e temporárias” para o recrutamento de professores, aprovado nesta quinta-feira em Conselho de Ministros, “apenas mascara a incapacidade do Governo para resolver um problema conhecido e que já precisava de estar resolvido”.

Escreve também a FNE, num comunicado enviado à comunicação social, que as medidas adoptadas nesta quinta-feira “são insuficientes e ineficazes por não assegurarem que se atinja o objectivo de se garantir que no próximo ano lectivo não existam alunos sem professor, para além de promoverem injustiças entre docentes”.

No essencial, as medidas vertidas em decreto-lei nesta quinta-feira são as mesmas que o ministro João Costa começou a aplicar no final do ano lectivo, como o completamento de horários lectivos, e que não estão contempladas na legislação que regulamenta os concursos de professores.

O novo diploma dará assim cobertura legal a uma das medidas anunciadas pelo ministro também no final do ano lectivo: que iria ser permitida a renovação dos contratos de professores que tiveram horários incompletos (menos de 22 horas de aulas por semana) em 2021/2022. Até agora, tal só era autorizado aos que conseguiam horários completos.

Esta nova possibilidade abrangerá todo o país, mas os contratos renovados não poderão exceder a carga horária original. Segundo João Costa, esta decisão vai “dar estabilidade às equipas que estão nas escolas e mitigar um pouco as dificuldades de substituição que, por vezes, acontecem no início do ano lectivo quando estes horários têm de ir todos novamente a concurso”.

O diploma desta quinta-feira consagra também que escolas nas regiões mais afectadas pela falta de professores podem dar mais horas aos docentes para que estes aceitem colocações que, sem este completamento, podem traduzir-se em vencimentos inferiores a 500 euros. Este é um procedimento que tem vindo a ser aplicado desde o final de Abril.

Com base nas informações avançadas por João Costa, a Lusa refere que nas zonas do país particularmente afectadas, como Lisboa e Algarve, os horários a concurso para as disciplinas em que habitualmente faltam mais professores vão ser completados logo no arranque do ano lectivo. O objectivo, explicou o governante, é haver menos professores em falta no início das aulas, em Setembro, “sobretudo em lugares onde um horário incompleto pode ser muito pouco apetecível em termos de concurso”.

As escolas poderão completar esses horários com medidas de apoio aos alunos e aulas de compensação para aqueles que este ano tiveram menos aulas precisamente por não terem professor.

Estas medidas foram confirmadas à Lusa pelo ministro da Educação como estando no novo diploma. No comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apenas dá conta de que foi aprovado um decreto-lei “com medidas excepcionais e temporárias para a satisfação de necessidades de recrutamento de docentes para o ano escolar 2022/2023”. Limitando-se depois a acrescentar o seguinte: “Com esta alteração pretende-se contribuir para a estabilidade dos recursos humanos no que se refere aos docentes, bem como permitir a continuidade pedagógica dos processos de ensino/aprendizagem.”

Várias das alterações consagradas nesta quinta-feira estiveram em negociação com os sindicatos no final do ano lectivo, sem que tivesse existido acordo.

A FNE vem agora confirmar que este novo diploma “não contribui em nada, ao contrário do que o Governo defende, para a estabilidade dos recursos humanos no que se refere aos docentes, bem como para permitir a continuidade pedagógica dos processos de ensino”. “O próximo ano lectivo vai começar repetindo os problemas, insuficiências e fragilidades com que se iniciaram os anos anteriores porque o Ministério da Educação e o Governo em geral, não foram capazes de a tempo e horas e em diálogo e concertação, definir novas políticas de resposta a estes problemas”, acusa ainda a estrutura sindical liderada por João Dias da Silva.

O Conselho de Ministros aprovou um outro diploma que prorroga a contratação dos recursos humanos afectos ao plano de recuperação das aprendizagens (Plano 21

23 Escola+), na sequência dos efeitos da pandemia da covid-19.

Em concreto, mantêm-se as medidas que alargam o crédito horário das escolas, reforçam as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e alargam os apoios tutoriais aos alunos. De acordo com João Costa, isto corresponde a cerca de 3.300 professores e 900 técnicos especializados, com que as escolas vão continuar a contar no próximo ano.