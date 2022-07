O palco de Montenegro e Ventura sempre à procura de palco

Há uma semana estávamos no Poder Público a comentar uma crise grave no Governo, protagonizada pelo ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, e hoje já aqui estamos com novos temas: o novo líder do PSD, que entrou em funções; o referendo à regionalização previsto para 2024 e que parece cada vez mais impossível; e o chumbo de uma moção de censura ao Governo do Chega.

