Paulo Rangel: “Se houvesse regionalização, o aeroporto de Lisboa já estava construído”

O novo número dois do PSD defende a posição do líder sobre o adiamento do referendo à regionalização, mas acredita que “um dos factores de atraso do país é não haver regiões administrativas”.

Paulo Rangel foi a surpresa do Congresso do PSD do último fim-de-semana. O eurodeputado, duas vezes candidato derrotado à liderança social-democrata, aceitou o convite de Luís Montenegro para ser seu número dois quase imediatamente. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, Rangel diz que defende a regionalização, mas que a decisão de Montenegro de adiar o referendo foi a mais correcta.