O bom ou mau negócio

Voltámos depois de um grande intervalo a uma olaria aqui perto que não visitávamos desde que morreu o oleiro em 2019, ainda antes da pandemia.

A filha, que também é oleira, chorou quando nos viu, abraçando-nos e dizendo que este Verão há muita gente a voltar depois da morte do pai. Vimos fotografias da neta, que nasceu há um ano, e ela disse, com tristeza, como se tivesse sido enganada: “é assim, alguns morrem, outros nascem...”

Nisto, o sócio do pai, que estava a ouvir a conversa enquanto arrumava umas tijelas, disse: “Deixa lá, que é bom negócio...” “Bom negócio?!”, protestou ela.

De todos os que ali estávamos, nenhum tinha pai ou mãe. O luto da oleira era o mais novo de todos os nossos. E quase todos tinham netos.

“Até é bom negócio”, disse um dos clientes, explicando que os velhos, quando morriam, já tinham pouco anos para viver, enquanto os bebés pelos quais são trocados têm toda a vida à frente.

Ninguém disse que era como trocar um carro velho por um carro novo, mas era o que estávamos todos a pensar, embora fosse mais parecido com trocar um automóvel clássico, de que toda a gente gosta, por uma trotinete muito gira que, por enquanto, não dá jeito a ninguém.

Até eu fui forçado a intervir: não éramos todos o resultado de negócios semelhantes? “Mas assim até parece que, para nascer um, é preciso morrer outro”, disse a oleira, em nada consolada.

Ninguém disse que, com a taxa de natalidade com que estamos, os bebés até estão bastante mais caros do que isso, em número de mortos por moleirinha.

O que não se perdoa aos bebés é que nasçam sem pena de quem morreu antes e sem qualquer forma de respeito ou gratidão pelos transportadores de genes que fizeram o favor de guardá-los e transmiti-los para que um dia aquele mafarrico pudesse nascer.

Se for um negócio, é um mau negócio. Se é preciso morrer alguém, há qualquer coisa que está muito mal.

Por outro lado, quem nasce tem direito a começar do princípio, sem dívidas ou dúvidas.