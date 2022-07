Irão deteve vários estrangeiros, incluindo o vice-embaixador do Reino Unido

Os Guardas da Revolução do Irão detiveram vários cidadãos estrangeiros, incluindo o vice-embaixador do Reino Unido em Teerão, Giles Whitaker, por alegadas actividades de “espionagem”, como a recolha de amostras de solo em áreas restritas, anunciaram a agência de notícias iraniana Fars e a televisão estatal na quarta-feira.

Segundo um relatório da força militar publicado pela Fars, “um dos identificados é o vice-embaixador do Reino Unido”, que “teria ido ao deserto de Shahdas, em Kerman, com a sua família e com outros turistas”. De acordo com a agência noticiosa, “as imagens gravadas mostram que ele estaria a recolher amostras do solo enquanto decorria um teste de mísseis da Força Aeroespacial dos Guardas da Revolução.”

“Whitaker foi expulso da cidade para a qual viajou depois de ter apresentado um pedido de desculpas”, informou a Organização de Informações dos Guardas Revolução, segundo a rede Press TV. Os órgãos de comunicação iranianos publicaram as imagens de Whitaker alegadamente a recolher as amostras de solo em área restrita.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico afirmou, depois, que os “relatos da detenção de um diplomata britânico no Irão são completamente falsos.”

Entre os detidos estará também o marido da adida cultural da embaixada austríaca no Irão, que teria também recolhido amostras de solo em Damghan, na província de Semnan. Anteriormente, teria também sido visto e gravado numa zona militar da capital, Teerão, conforme relata por sua vez a agência de notícias da República Islâmica, IRNA.

Um terceiro detido será um professor universitário da Polónia que terá entrado no país “a coberto de um intercâmbio científico com uma universidade, embora tenha ido como turista a Kerman e Shahdad durante um teste de míssil para, também ele, recolher amostras de solo, água, rochas, sal e lama.”

O homem foi identificado como Maciej Walczak, segundo a IRNA, e apontado como chefe do Departamento de Biotecnologia da Universidade Copernicus, “associado ao regime sionista”, referindo-se a Israel.

O porta-voz do poder judicial iraniano, Masud Setayeshi, afirmou, na quarta-feira, que dois cidadãos franceses foram também detidos em Maio e acusados de “conspirar contra a segurança nacional”, sem revelar as suas identidades. Garantiu ainda que os vários iranianos que teriam colaborado com os suspeitos estão sob investigação, não fornecendo mais detalhes a esse respeito.

O Governo francês denunciou, em Maio, a detenção de dois cidadãos do seu país, justificada por Teerão por estarem, alegadamente, a organizar actos para “gerar o caos, desordem social e desestabilização”. O Ministério de Informações e Segurança Nacional iraniano afirmou que os suspeitos” entraram no país com o objectivo de abusar das petições de algumas pessoas” e “transformar esses pedidos normais em caos”, com o objectivo de gerar “uma terrível onda de destruição.”

Grupos de direitos humanos têm acusado a República Islâmica de tentar obter concessões de outros países através de detenções por motivos pouco claros relacionados com a segurança nacional. Teerão tem sempre negado a prisão de pessoas por motivos políticos.