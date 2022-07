Boris Johnson, três anos de um Governo recheado de polémicas

25 de Julho 2019:

Boris Johnson, ministro dos Negócios Estrangeiros de Theresa May, assume a chefia do Governo britânico.

28 de Agosto 2019:

Johnson pede à rainha Isabel II a suspensão do Parlamento durante cinco semanas para poder aprovar legislação relacionada com o “Brexit” sem a interferência dos deputados. Esta suspensão veio a ser considerada ilegal pelo Supremo Tribunal do Reino Unido e o Parlamento reuniu-se novamente antes de passadas as cinco semanas.

17 Outubro 2019:

Reino Unido e União Europeia chegam a acordo sobre as condições do “Brexit”.

13 Dezembro 2019:

Liderado por Johnson, o Partido Conservador ganha as eleições antecipadas e obtém o maior número de deputados na Câmara dos Comuns desde 1987.

31 Janeiro 2020:

Reino Unido abandona oficialmente a União Europeia.

6 Abril 2020:

Boris Johnson é internado nos cuidados intensivos depois de revelar que tem covid-19.

22 Maio 2020:

A imprensa inglesa revela que Dominic Cummings, o principal assessor político de Johnson, fez várias viagens com as quais violou as regras de confinamento contra a covid. Cummings seria dispensado em Novembro.

31 Dezembro 2020:

Termina o período de transição e o Reino Unido deixa definitivamente de ser membro da União Europeia

26 Junho 2021:

O ministro da Saúde, Matt Hancock, demite-se depois de ser apanhado a beijar uma conselheira numa fase em que as regras sanitárias impunham distanciamento físico

30 Novembro 2021:

Surgem os primeiros relatos sobre festas em Downing Street durante os períodos de confinamento.

17 Dezembro 2021:

Partido Conservador perde uma eleição intercalar em North Shropshire, depois de o ministro do Ambiente e deputado por esse círculo, Owen Paterson, ter sido acusado de favorecer empresas para as quais era consultor.

12 Abril 2022:

Boris Johnson é multado pela polícia por ter violado as regras de confinamento sanitário com as festas em Downing Street. Foi a primeira vez que um chefe do Governo britânico em funções foi acusado de violar a lei.

25 Maio 2022:

A funcionária Sue Gray publica o seu relatório, descrevendo “uma cultura” de festas em Downing Street.

6 Junho 2022:

Boris Johnson sobrevive a uma moção de desconfiança promovida por deputados do seu próprio partido

5 Julho 2022:

Ministros das Finanças, Rishi Sunak, e da Saúde, Sajid Javid, demitem-se do Governo depois de o primeiro-ministro pedir desculpa pela nomeação de Chris Pincher para a liderança da bancada parlamentar. Pincher é acusado de comportamento sexual abusivo.

6 Julho 2022:

Mais de 40 membros do Governo apresentam a demissão e ministros importantes pressionam Johnson a demitir-se, mas este recusa-se a fazê-lo pela enésima vez

7 Julho 2022:

Boris Johnson renuncia ao cargo de primeiro-ministro e anuncia que pretende manter-se em funções até à escolha de um sucessor.