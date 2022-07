Boris, o invencível derrotou-se a si próprio

Boris Johnson aspirava a um lugar destacado na história. O “Brexit”, que concluiu, era o mote para isso. Mas os britânicos estão muito longe de terem razões para se sentirem agradecidos por essa jogada de um homem que ambicionava o poder a qualquer custo. As consequências económicas e políticas da decisão de abandonar a União Europeia serão cada vez mais evidentes com o tempo. O protocolo para a Irlanda do Norte e as pretensões independentistas escocesas são problemas latentes e por resolver. O “Brexit” poderá, a prazo, tornar-se um arrependimento.