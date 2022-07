Elon Musk teve gémeos o ano passado com directora de uma das suas empresas

O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, foi pai de gémeos com Shivon Zilis, directora de operações e projectos especiais na empresa de inteligência artificial Neuralink, da qual Musk é co-CEO, em Novembro de 2021, avançou o Business Insider esta quarta-feira. O multimilionário tem nove filhos, fruto de três relações.

Musk e Zilis tinham apresentado uma petição a 25 de Abril para mudar o nome dos gémeos de forma a “terem o apelido do pai” como último nome e o da mãe “como parte do nome do meio”. Um mês depois, a 11 de Maio, um juiz de Austin, no Texas, onde nasceram as crianças, aprovou o pedido, acrescenta o Business Insider.

Os gémeos terão nascido apenas algumas semanas antes de Musk ter o segundo filho com a cantora Grimes, por barriga de aluguer. Os documentos do tribunal, a que o site noticioso norte-americano teve acesso, mostram ainda que Musk estará a viver com Zilis, numa propriedade avaliada em mais de quatro milhões de dólares (equivalente a cerca de 3,9 milhões de euros), em Austin.

Shivon Zilis, nascida em Ontário, no Canadá, para além da sua posição na Neuralink, serve também na direcção da empresa de investigação OpenAI, focada em inteligência artificial, confirma a empresária no seu perfil de Linkedin. Antes tinha sido directora de projectos de inteligência artificial na Tesla, de 2017 a 2019. Em 2015, figurou na lista da Forbes “30 Under 30” (“30 abaixo de 30”), na categoria de capital de risco.

De acordo com o Business Insider, Zillis é um dos nomes na equação para liderar a rede social Twitter, depois da sua aquisição por 44 mil milhões de dólares (cerca de 43,2 mil milhões de euros), que se encontra suspensa.

Musk preocupado com “colapso da população"

Para além de ser pai de duas crianças com Grimes — X AE A-XII, de 2 anos, e Exa Dark Siderael, de 7 meses — e outras duas com a executiva da Neuralink, o empresário da Tesla tem ainda outros cinco filhos com Justine Wilson, com quem foi casado de 2000 a 2008: os gémeos de 18 anos Griffin e Vivian, que recentemente se assumiu transgénero (antes chamava-se Xavier) e cortou os laços com o pai, e os trigémeos Damian, Kai e Saxon, de 16.

Há vários anos que Musk se mostra preocupado com o declínio das taxas de natalidade, ainda que a população mundial não pare de crescer, pondo os recursos planetários sob pressão: em 2021, havia 7,8 mil milhões de pessoas no planeta, mais de o dobro do que 50 anos antes. Mas, para Musk, “a população mundial está a acelerar rumo ao colapso, mas poucos parecem reparar ou querer saber”, como escreveu, em 2017, na rede social Twitter.

The world's population is accelerating towards collapse, but few seem to notice or care — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2017

Só este ano, Musk já partilhou mais de uma dúzia de tweets sobre questões populacionais. A 24 de Maio, descreveu-se como “uma excepção rara”, por ter muitos filhos, ao contrário da maioria das pessoas mais ricas. Antes, o multimilionário já tinha comentado a sua numerosa família na mesma rede social: “Estou a tentar dar um bom exemplo! O colapso da população é um problema muito maior do que as pessoas imaginam, e isso é só para a Terra”, sugerindo que “Marte tem uma grande necessidade de pessoas”. Na sua opinião, o ser humano deve ser uma “espécie multiplanetária”.