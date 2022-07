Ponta Delgada celebra as Festas do Espírito Santo: mais de 20 mil pessoas e 13 mil sopas

As Festas do Divino Espírito Santo arrancam esta quinta-feira em Ponta Delgada, Açores. Autarquia espera mais de 20 mil pessoas e já se começam a preparar as 13 mil sopas para servir a população.

Em comunicado, o município indica que “perspectiva uma afluência de mais de 20 mil pessoas” nas festas, estando já a ser preparada a “quantidade suficiente para servir 13 mil sopas de Espírito Santo e 10 mil doses de arroz-doce” à população, uma refeição típica daquelas festas.

Segundo a autarquia, liderada pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral, vão ainda participar 1.300 figurantes no cortejo etnográfico.

A câmara municipal adianta também que “preparou um plano específico de gestão de resíduos”, que “acautela a correcta separação, acondicionamento e, por inerência, uma eficiente triagem de todo o lixo produzido” durante a festa.

“Na partilha popular das sopas do Espírito Santo, que terá novamente lugar no campo de São Francisco, no sábado, a partir do meio-dia, os interessados terão de dispensar um euro como caução para poderem fazer uso de um kit ecológico e assim serem servidos”, lê-se na nota de imprensa. O kit vai conter um prato, uma colher de cana-de-açúcar, um copo de plástico reutilizável e um guardanapo de papel.

Foto CM Ponta Delgada

Os participantes vão ser “reembolsados da caução no final de um circuito definido pela Câmara Municipal”, que se vai iniciar com uma “acção de sensibilização para a reciclagem” e terminar com a “devolução do kit e separação de resíduos nos contentores colocados no local para o efeito”. “O plano de gestão de resíduos das Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada [...] volta a assentar numa lógica de desperdício zero, recorrendo e fornecendo materiais biodegradáveis, reutilizáveis e compostáveis”, destaca o município.

As Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada têm início esta quinta-feira, com a inauguração da exposição de fotografia Divino em Objetiva 19. A mostra é da responsabilidade da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, estando patente no lado norte da Igreja Matriz.

No primeiro dia das festividades é ainda inaugurada a tenda do “Divino Espírito Santo de Alenquer”, no distrito de Lisboa, também no largo norte da Igreja Matriz, onde tem lugar a conferência inaugural, este ano subordinada ao tema “Porque ama, une. Porque une, transborda de amor. O Espírito Santo no coração da experiência da mística”.

No sábado, serão distribuídas as “pensões” por várias instituições do concelho e será inaugurado o Triato do Espírito Santo. No Campo de Francisco, haverá a partilha popular das sopas do Espírito Santo e o cortejo etnográfico das 24 freguesias do concelho, na Avenida Infante D. Henrique.

No domingo, realiza-se a missa da coroação, que será animada pelo grupo coral e litúrgico de São Sebastião, o bodo de Leite e a coroação dos impérios do Espírito Santo do concelho de Ponta Delgada.

De acordo com o site da Câmara Municipal de Alenquer, as Festas do Espírito Santo são celebradas naquela vila “há mais de 700 anos”, tendo sido “instituídas pela rainha Santa Isabel e pelo rei D. Dinis”.

Em 2021, as Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada foram assinaladas simbolicamente em Julho devido à pandemia de covid-19.

As Festas do Espírito Santo têm uma forte expressão em todo o arquipélago dos Açores, envolvendo tradicionalmente cerimónias religiosas e a partilha de refeições na rua, além de actuações musicais e outras iniciativas comunitárias.