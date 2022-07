Boris em imagens: do jogo da corda à venda do peixe (e sempre com um cabelo icónico)

Quase três anos após assumir o lugar deixado vago por Theresa May em Julho de 2019, Boris Johnson anunciou a demissão do cargo de primeiro-ministro.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros foi uma das caras do "Brexit", com a separação oficial entre Reino Unido e União Europeia a materializar-se com Boris Johnson no poder.

Mesmo tendo sido com ele que o Partido Conservador conseguiu a maioria parlamentar mais expressiva desde 1987 e a maior percentagem de votos desde 1979, os repetidos escândalos obrigaram Boris Johnson a colocar um ponto final na governação. Nas últimas 48 horas, foram 50 membros do executivo (incluindo os ministros das Finanças e Saúde).

As suspeitas de que Boris Johnson "fechou os olhos" às acusações de assédio sexual feitas contra o deputado dos tories Chris Pincher foram a "gota de água", depois de ser fortemente fragilizado com o escândalo das festas em Downing Street em período de confinamento imposto pela pandemia de covid-19.