Maioria dos membros do BCE defende subida das taxas de juro em 25 pontos base

A maioria dos membros do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) concordou que o aumento das taxas de juro a decidir na próxima reunião, a 21 de Julho, deve ser de 0,25% (ou 25 pontos base), embora alguns tenham defendido um aumento superior. Isso mesmo revela a acta da reunião de Junho, que discutiu o primeiro aumento de taxas de juro em 11 anos, hoje conhecida.

“A maioria dos membros apoiou a proposta de sinalizar a intenção do Conselho do BCE de aumentar as taxas de juros do BCE em 25 pontos base na reunião de Julho”, consta da acta. Considerando ainda que uma subida nessa ordem de grandeza representa “um primeiro passo proporcional” na inversão da política monetária.

No mesmo documento, fica claro que os membros concordaram que o novo ciclo de subida do preço do dinheiro “deve ser ordenado, evitando surpresas desnecessárias aos mercados e volatilidade indesejada”.

Apesar do consenso alargado, e como foi sendo público nos últimos meses, alguns membros manifestaram-se a favor de uma subida maior já em Julho, tendo em conta o elevado nível da inflação na zona euro, defendendo que o sinal dado em Junho não deveria ser visto “como um compromisso incondicional”, mas antes dependente da evolução da inflação.

Entretanto, a acta refere ainda que “um aumento maior será apropriado na reunião de Setembro”, isto se as perspectivas de inflação a médio prazo não melhorarem até essa altura.