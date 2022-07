Mais 32 voos cancelados no aeroporto de Lisboa

É mais um dia difícil nos aeroportos europeus, com centenas de voos cancelados. Só no aeroporto de Lisboa, na manhã desta quinta-feira, são 32, somando as chegadas e as partidas previstas, de acordo com informação da ANA. A Norte, o aeroporto do Porto tem oito voos cancelados e, a Sul, Faro conta com dois.

A maioria dos cancelamentos de partidas e chegadas envolvem voos da TAP, com destino para outros aeroportos europeus.

As ligações entre aeroportos nacionais também estão a sofrer alguns condicionalismos, mas bem menores.

A explicar os cancelamentos de voos na Europa, que estão a causar enormes transtornos aos passageiros, com passageiros à espera de voo ou de recuperar bagagens há mais de uma semana, estão a falta de trabalhadores, o aumento rápido da procura e os protestos que vão surgindo no interior dos próprios aeroportos, que estão a dificultar a gestão dos aeroportos e voos.

E as perspectivas não são animadoras, uma vez que se espera que as dificuldades, em maior ou menor grau, se mantenham durante todo o Verão.

A Deco, associação de defesa do consumidor, tem chamado a atenção para os direitos dos consumidores prejudicados por estes cancelamentos, atrasos ou constrangimento nas bagagens.