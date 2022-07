Pogacar vence etapa mais longa do Tour e é o novo líder

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu nesta quinta-feira a sexta etapa da Volta a França e ascendeu à liderança da geral, por troca com Wout van Aert, que andou mais de uma centena de quilómetros em fuga.

Na jornada mais longa da 109.ª edição, animada pela fuga do belga da Jumbo-Visma, que perdeu a amarela depois de andar cerca de 130 quilómetros na frente, o actual bicampeão do Tour foi o primeiro a cortar a meta, cumprindo os 219,9 quilómetros entre Binche, na Bélgica, e Longwy em 4h27m13s, à frente do australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) e do francês David Gaudu (Groupama-FDJ), respectivamente segundo e terceiro.

Na sexta-feira, Pogacar vai partir para a primeira etapa de montanha deste Tour, uma ligação de 176,3 quilómetros entre Tomblaine e o alto da Super Planche des Belles Filles, com quatro segundos de vantagem sobre o norte-americano Neilson Powless (EF Education-EasyPost) e 31 sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), o “vice” do Tour2021 que é agora terceiro.