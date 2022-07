Morreu James Caan, o lendário actor de Hollywood

James Caan, o lendário actor de Hollywood que trabalhou, ao longo de seis décadas, com realizadores como Howard Hawks, Robert Altman, Francis Ford Coppola, Michael Mann, Herbert Ross, Claude Lelouch, entre muitos outros, morreu esta quarta-feira. Tinha 82 anos. Para Coppola, de quem foi colega de faculdade, foi o Sonny Corleone de O Padrinho, aparecendo no filme original e num flashback na sequela. Era um dos papéis a que era mais associado, e pelo qual foi nomeado para um Óscar de Melhor Actor Secundário em 1973.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela família do actor através da conta oficial de Twitter do actor, que era bastante activa, com fotografias de filmes antigos, como da parceria com Elliott Gould que fez em Ladrão Que Rouba a Ladrão, ou, muitas vezes, de O Ladrão Profissional, o filme de estreia de Michael Mann feito em 1981 do qual ele se sentia, dizia, particularmente orgulhoso. Os seus tweets acabavam sempre com “fim do tweet”, um estilo que o anúncio da morte manteve.

Nascido filho de pais judeus no Bronx, Nova Iorque, em 1940,