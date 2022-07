O detector de matéria escura mais sensível do mundo também tem portugueses

O objectivo está traçado há anos: detectar partículas de matéria escura. A tarefa é difícil e ainda poderá demorar vários anos a ficar concluída, mas os primeiros 60 dias do Lux-Zeplin deram sinais positivos, demonstrando que este detector de matéria escura é o mais sensível do mundo. Instalado numa antiga mina de ouro no Dakota do Sul (Estados Unidos), o detector poderá permitir identificar a presença de matéria escura, mesmo que ela seja muito discreta.