Rankings das escolas saem nesta sexta-feira: como está a evoluir a escola do seu filho?

Até que ponto a escola do seu filho supera o que seria de esperar? Como se compara com as que lhe estão mais próximas? Quem está a conseguir promover mais o sucesso dos alunos mais pobres? Quais são os colégios de topo? E porquê? Os rankings das escolas, edição 2021, saem nesta sexta-feira.

“Todos os dias afino a máquina.” Parece simples, mas é esta, no essencial, a receita do director de um colégio em destaque nos rankings de escolas de 2021, que estão prestes a serem tornados públicos.

Fomos conhecer as escolas secundárias, públicas e privadas, com as médias mais altas nos exames que servem de acesso ao ensino superior.

Constatámos que, bem longe dos grandes centros urbanos, há algumas a alcançar níveis de sucesso muito acima do que seria de esperar. E quisemos perceber como.

Entre os colégios privados que ocupam as melhores posições, falámos com o que alcançou a média mais alta: por 500 euros, garante horários alargados, actividades extracurriculares, refeições, transporte de e até casa — e na hora de treinar para o exame, se for preciso, trabalha-se nos feriados.

Já numa das escolas públicas com melhores resultados, evita-se sobrecarregar os alunos com trabalhos para casa.

E o que se passa com o Algarve? Na região do país que o ministro da Educação disse que merecia ser um caso de estudo por causa dos elevados níveis de abandono precoce, ouvimos histórias de pobreza e de falta de opções: “Há jovens com vidas muito complicadas, os pais trabalham seis meses, na outra metade do ano ficam desempregados.”

A grande reportagem sobre as escolas algarvias é apenas uma das que nesta sexta-feira publicamos em mais uma edição especial dos rankings das escolas do PÚBLICO, em parceria com a Católica Porto Business School.

E porque há muitas formas de analisar o desempenho das escolas — as médias dos exames, as taxas de conclusão, a superação dos resultados face ao contexto social e económico, a capacidade de levar até ao fim, sem chumbos, os alunos mais pobres — não publicamos apenas um ranking, mas dois. E muita, muita informação para mais de 500 escolas do país.

Disponibilizamos-lhe ferramentas para procurar facilmente escola a escola, concelho a concelho, os resultados, detalhando as médias nas principais disciplinas.

E naquele que foi o ano dois da pandemia, lançámos a questão: foi mesmo a covid-19 inimiga do sucesso escolar? Mostramos-lhe as grandes subidas e grandes trambolhões nos rankings de 2021.

Não perca a edição especial online, com a profundidade que é a marca dos rankings das escolas do PÚBLICO. E, nas bancas, nesta sexta-feira, um suplemento de 32 páginas.