PS chumba audição do ministro das Infra-estruturas proposta pelo PCP sobre o novo aeroporto de Lisboa

O PS chumbou esta quarta-feira, na Comissão de Economia, o requerimento do PCP para audição do ministro das Infra-estruturas e Habitação sobre o novo Aeroporto de Lisboa, informa o grupo parlamentar comunista em comunicado.

“A situação a que o país assistiu na semana passada tornava ainda mais pertinente o esclarecimento por parte do Governo sobre a sua estratégia para o novo Aeroporto de Lisboa”, diz o PCP, referindo-se à situação caótica devido ao cancelamento de dezenas de voos os últimos dias.

Para os comunistas, “o chumbo pelo PS da audição do Ministro das Infra-estruturas e Habitação só pode ser interpretado como uma atitude prepotente de bloqueio do esclarecimento que é necessário, de completa subordinação aos interesses privados da ANA/VINCI e de querer continuar a adiar a solução que melhor serve as populações e o país que é a construção do novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete”.

No requerimento, a líder parlamentar do PCP justificava o pedido de audição com o anúncio, por parte do ministério de Pedro Nuno Santos, de uma nova solução para o futuro aeroporto de Lisboa que passaria por avançar com a construção do Aeroporto do Montijo já em 2023, ao mesmo tempo que prosseguem as obras de modernização na Portela, e posteriormente encerrar estes dois Aeroportos com a construção do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro em Alcochete.

“Esta decisão exige esclarecimentos do Governo. Nas recentes audições realizadas na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, designadamente do LNEC, da Plataforma Cívica Aeroporto BA-6 Montijo Não!, da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Economistas, foi consensual a solução de construção faseada do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro em Alcochete, por ser a solução com futuro e a que garante a defesa do interesse nacional e o desenvolvimento do País”, diz Paula Santos no requerimento.

Apesar de Pedro Nuno Santos ter recuado naquela decisão, pelo menos temporariamente, e ter sido revogado o despacho que fazia avançar esta nova solução – depois de um ‘puxão de orelhas’ do primeiro-ministro e de um pedido de desculpas do ministro -, o PCP entendeu que deve o titular da pasta devia ser ouvido na Assembleia da República.

“Ao anunciar que vai construir no futuro o Aeroporto em Alcochete, mas avançando no imediato com a construção no Montijo e a modernização do Aeroporto na Portela, o Governo mantém os interesses nacionais subalternizados aos interesses da ANA/VINCI num processo que, a ser levado por diante, implicaria o desperdício de centenas de milhões de euros que deveriam ser canalizados imediatamente para a construção faseada do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro em Alcochete”, lê-se no requerimento, apresentado no próprio dia do anúncio pelo gabinete de Pedro Nuno Santos.