O useiro e vezeiro

O “Pastelinhos” era boa companhia. Era um incansável apologista do pretexto: o que lhe interessava menos na vida era o bacalhau.

No domingo, soube que tinha morrido o “Pastelinhos”. Há 30 anos que não ouvia falar dele, mas houve uma altura, nos anos 90, em que toda a gente que podia falar do “Pastelinhos” falava do “Pastelinhos”. Até porque dizer o nome dele fazia-nos sorrir: “Pastelinhos”.