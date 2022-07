Montenegro e a dança com palavras do fim de semana

Para alguns, por aqui no PÚBLICO vi a Ana Sá Lopes, Luís Montenegro (L.M.), neste fim-de-semana, cortou finalmente com o Chega. Seria uma grande novidade, sobretudo depois de ter demonstrado tanta ambiguidade relativamente ao partido durante toda a campanha. Vale então a pena analisar as palavras de L.M., na parte em que se referiu ao tema, e tirar a limpo se foi mesmo desta que arrumou a questão.