Coração de D. Pedro IV

Soube que o coração de D. Pedro IV vai ser enviado para o Brasil, durante as cerimónias do bicentenário da independência do Brasil. Li que foram realizados diversos estudos sobre a eficácia do transporte, e que com os devidos cuidados não haverá qualquer deterioração do referido órgão. O meu desacordo é pelos seguintes motivos: 1 - D. Pedro IV foi rei de Portugal e teve o desejo de doar o coração aos portuenses, que bravamente o defenderam, durante o Cerco. Muitos morreram, muitos lutaram e muitos mais passaram fome, incluindo mulheres e crianças; 2 - Se não há perigo de decomposição do referido órgão, sinto-me defraudado, como cidadão português e portuense, por nunca ter tido a oportunidade de ver o referido coração, a não ser por imagens; 3 - Será que vai acontecer o mesmo no Brasil?; 4 - E se porventura houver um dano, como iremos resolver o problema?

Edgar Correia, Porto

A teoria do complot permanente

A ambição imperialista da Rússia faz parte do seu ADN histórico e a designada luta de classes não passou de uma quimérica justificação herdada das ideias de Karl Marx e Frederico Engels para implantar e exportar a redentora e salvífica “ditadura do proletariado” que constituiu a antecâmara de inenarráveis horrores que tinham lugar na Sibéria e nos campos de reeducação. Hoje, V. Putin, está lançando a Federação Russa numa aventura imperialista justificando a invasão da Ucrânia com o pretexto de estar a desnazificar Ucrânia que, segundo o seu pensamento, é um antro que alberga forças nazis que pretendem destruir a Rússia. O que é facto é que Putin, com o subterfúgio de desnazificar, o que está a tentar dizimar o povo ucraniano. Vem esta pequena introdução a propósito de uma análise de Peter Sloterdijk – conceituado filósofo alemão – que afirmou que a guerra imperial putiana constitui um marco importante na história cultural, na história das ideias da nossa civilização. Vale a pena citar Sloterdijk: “Em 1936 numa conferência de Élie Halévy consagrada ao advento da era das tiranias no Collège de France, Marcel Mauss afirmou que ‘a União Soviética fundou-se e alicerçou-se na teoria policial do complot permanente de um comité central dos serviços secretos contra a totalidade da população"’. Na verdade, somente em 1990 a Rússia teve alguma abertura democrática mas aquele momento passou e, como vemos, com a invasão da Ucrânia recuamos, novamente, à teoria do complot. Que parece “justificar” toda a agressividade da Federação Russa. Vivemos tempos difíceis.

António Cândido Miguéis, Vila Real

As maiorias absolutas

Temos ouvido dizer constantemente que ninguém deve querer “uma maioria absoluta”, seja a que título for. Que não é ser democrata, nem coisa que se pareça. Que se compara, isso sim, aos regimes totalitários e fascistas, onde o absolutismo é a única “especialidade da casa”. Pois bem, tais pensamentos andam de “mãos dadas”, deambulando por mentes ditas democráticas ou autocráticas, pois, afinal, todos querem o mesmo, na perpetuação do poder.

Os primeiros – os democratas – pelo número de votos a seu favor, enquanto os segundos – os antidemocratas – isso conseguem pela opressão e por todos os tipos de tirania. Assim, cá na nossa praça, o Governo de António Costa tem a maioria absoluta no Parlamento, enquanto no fim do 40.º Congresso do PSD a lista para a comissão política nacional, apresentada pelo novo e empossado líder, Luís Montenegro, foi aprovada por maioria absoluta.

Isto é, afinal, no fim de um opíparo repasto, todos querem degustar a “sobremesa” que sempre disseram nunca provar.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A sopa

A versão ucraniana da célebre sopa borscht de beterraba, couve, batata, tomate, carne e nata azeda foi designada Património Cultural Imaterial em Perigo pela UNESCO, originando uma acesa troca de colheres entre Ucrânia e Rússia. Custa a acreditar que uma simples sopa seja usada como prato político na guerra miserável entre a Ucrânia e a Rússia. Se a famosa sopa tem várias confecções variando o país de leste onde é feita, qual o critério que levou à escolha da sopa ucraniana?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim