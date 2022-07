Há novos aliados na defesa da floresta: os garranos vão comer os matos que alimentam o fogo na serra da Cabreira

A serra da Cabreira é mais um daqueles lugares no Minho onde a paisagem, com vista privilegiada sobre o rio Cávado e dona de uma flora ímpar, domina o olhar. É também lá, no ponto mais elevado do concelho de Vieira do Minho, que está parte dos cavalos da raça garrano. Em dias de calor intenso, como nesta quinta-feira, o cavalo, que se distingue pelo porte pequeno, cor castanha e passo invulgar, esconde-se à sombra e poucas vezes se mostra. Mas, como o dia era cerimonial, alguns dos garranos selvagens que pertencem à manada de 300 que habita a serra lá deram um ar de sua graça e, pouco depois das 16h, já se mostravam nas pastagens.