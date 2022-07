A produção do BMW Série 7 eléctrico já arrancou em Munique

Nova geração do Série 7, com motores de combustão e numa versão inédita 100% elétrica, denominada i7, produzidos em simultâneo na linha de Dingolfing, ao lado dos Série 4, 5, 8 e do SUV iX.

O mês de Julho levou a festa à fábrica da BMW Dingolfing, a 100km nordeste de Munique, Alemanha. Depois de um avultado investimento, de 300 milhões de euros, a nova geração do Série 7 ganhou vida, sendo montando, para já, com mecânicas a combustão e 100% eléctrica, mas estando prevista para breve o arranque da produção dos híbridos plug-in. Tudo na mesma linha, que divide com os Séries 4, 5 e 8, além do SUV 100% eléctrico iX.