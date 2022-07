Hyundai Tucson PHEV, Kia EV6 GT e Toyota Yaris Cross Hybrid, as propostas mais amigas da mobilidade (e do ambiente)

Soluções criadas com vista a promover uma mais inteligente mobilidade sem descurar a importância de reduzir a pegada ambiental voltaram a ser o foco da quarta edição dos prémios Mobi.

Dar a conhecer projectos inovadores, destacar boas práticas e avaliar os produtos que aliam mobilidade a sustentabilidade. Estas voltaram a ser as linhas que guiaram os prémios Mobi, organizados pela Global Media, através do sites de informação Dinheiro Vivo e Motor24, que contam com um painel de 18 jurados, entre os quais 15 órgãos de comunicação social, PÚBLICO incluído. Nos produtos, venceram Hyundai Tucson PHEV, como o melhor híbrido de ligar à corrente; o Kia EV6 GT, enquanto a melhor proposta 100% eléctrica; e o Toyota Yaris Cross Hybrid, na classe dos híbridos sem carregamento externo.