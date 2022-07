Lá em cima fica o Miradouro de Baixo: é o bar panorâmico das Carpintarias de São Lázaro

Cá em baixo a arte das exposições e da programação cultural, lá em cima a arte do rooftop . É um dos novos terraços prontos a animar o Verão de Lisboa, resvés Martim Moniz.

Há pouco mais de cinco anos, uma exposição de Los Carpinteros (re)apresentava um espaço em transformação na antiga antiga fábrica de móveis a dois passos do Martim Moniz, Lisboa. Em 2019, as Carpintarias de São Lázaro eram definitivamente devolvidas à cidade como um centro cultural alternativo. E continuam a carpinteirar novidades: para este Verão, há uma proposta diferente e que entra noutro campo artístico, o do rooftop.

O Miradouro de Baixo – Carpintarias Rooftop “veio para salvar os nossos fins de tarde ou as nossas noites”, promete-se. Abriu nos finais de Maio e garante “uma fantástica vista sobre a cidade”. Aliás, tem até vista para cinco miradouros do centro histórico da cidade.

Tem uma área exterior e uma área interior (ou, melhor dizendo, assinala-se, “híbrida, já que a estrutura, toda de vidro, se pode abrir também parcialmente").

Na ementa, entre a música pelos ares e concertos programados (DJ sextas e sábados, domingos com live sessions), há copos, petiscos e jantares. Há bar e quatro bancas de comida, de pizzas da Maritaca, especialidades indianas da Take Spicy, a Salsicharia Austríaca Biológica Wurst e propostas vegetarianas do Kendrick ("sandwiches/ kebabs/ hamburguers"). Os menus incluem todos opções vegetarianas/veganas.

Foto Miradouro de Baixo, Carpintarias de São Lázaro dr

O miradouro, por agora, funciona de quinta a sábado das 18h30 às 23h30 e domingo das 16h às 22h.

A programação é actualizada no Facebook e Instagram.

A entrada é pela porta à esquerda da porta das Carpintarias (rua de São Lázaro, 72).