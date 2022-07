Em Irpin, as crianças voltaram ao estádio Champion

Mais de quatro meses após o início da invasão da Ucrânia, as crianças e jovens do Olymp Irpin voltaram a jogar futebol no estádio Champion, nos arredores de Kiev.

O estádio foi fortemente danificado quando as forças de Moscovo ocuparam partes da cidade de Irpin, nas primeiras semanas de conflito.

As paredes do estádio continuam a ter buracos de balas, mas grande parte dos estilhaços foi removida e os buracos provocados por morteiros no campo foram tapados.

Danylo Kysil, 26 anos, treinador e director da equipa Olymp Irpin, participou na limpeza do local. "Quando vimos o estádio com as primeiras pessoas que vieram depois da libertação, foi muito sombrio. Havia estilhaços e lixo por todo o lado", partilhou Kysil.

Questionado acerca de como se sentiu quando recebeu os rapazes de volta aos treinos, Kysil disse: "Precisava de mostrar que tudo estava bem por fora, para que as crianças não sentissem o meu esgotamento emocional".

Denys Voitovych, de 11 anos, joga como médio no Olymp Irpin e disse estar aliviado por estar de volta ao relvado: "Estou muito feliz por podermos jogar futebol agora, em vez de ficarmos em casa, a jogar jogos e a ver vídeos estúpidos no tablet", disse.

Para Danyilo Rohalskyi, também com 11 anos, é bom de estar de volta entre amigos e ter a oportunidade de melhorar as suas capacidades futebolísticas.