PÚBLICO lança Terroir para “explicar o prazer do vinho”

Terroir é uma palavra francesa que traduz a natureza dos solos, do clima, da botânica e da cultura humana que influenciam a identidade dos vinhos. Tornou-se também a partir de agora o nome de um site do PÚBLICO que acolhe informação sobre os vinhos de Portugal. O projecto teve um lançamento suave na semana passada, mas só esta quarta-feira foi apresentado nas instalações do jornal em Lisboa. “É o reconhecimento por parte do PÚBLICO da relevância e do enorme dinamismo que o sector do vinho tem em Portugal”, disse na cerimónia o secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Rui Martinho.

O Terroir pretende em primeiro lugar acompanhar “o ritmo diário” dos vinhos de Portugal, notou Edgardo Pacheco, jornalista e um dos principais mentores do projecto. Essa preocupação vai ao encontro não apenas da crescente apetência dos leitores do PÚBLICO pela informação associada ao vinho, como à crescente sofisticação e complexidade do sector. Há cada vez mais marcas, mais inovações e mais iniciativas por parte de empresas ou regiões. É por isso que o projecto conta com a parceria de todas as regiões demarcadas de Portugal, do Instituto da Vinha e do Vinho e da Andovi, a Associação Nacional das Denominações de Origem Vinícolas.

Foto Edgardo Pacheco durante a apresentação do Terroir Joana Bourgard

Para lá do noticiário sobre a actividade do sector, as prioridades jornalísticas do Terroir combinam a crítica de vinhos com reportagens sobre as castas, regiões ou os retratos de produtores. O rigor e a independência jornalística, sublinhados por Edgardo Pacheco como a exigência essencial para o sucesso e a credibilidade do projecto, garantem condições para que haja “consumidores mais informados”, os que por natureza “conseguem valorizar mais os nossos produtos”, na opinião de Francisco Toscano Rico, da Comissão Vitivinícola de Lisboa.

Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, considera que faz falta dar voz a regiões menos conhecidas do país. Como faz falta “associar o vinho à cultura, à gastronomia ou à História”. Sob o lema de “Explicar o prazer do vinho”, o Terroir pretende responder a esse desafio. Se, até agora, o acompanhamento do sector se fazia principalmente nas páginas da revista FUGAS, onde a crítica, a notícia e a reportagem se combinavam, o PÚBLICO dobrará essa sua aposta diariamente no site do Terroir.