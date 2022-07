Atrasos, cancelamentos ou perda de bagagem: como lidar com o caos nos aeroportos

A lei protege os consumidores em casos de atrasos, cancelamentos, overbooking e perda de bagagem. As indemnizações podem chegar até aos 600 euros, no caso de cancelamentos, ou aos 1400 euros, se as companhias aéreas perderem as bagagens.

O caos nos aeroportos europeus arrasta-se e, no sector, as expectativas são de que as perturbações se prolonguem durante todo o Verão, deixando milhares de passageiros em terra e, em muitos casos, sem saber como podem resolver as situações. A resolução de problemas deverá ser lenta, até porque a falta de trabalhadores é uma situação transversal a todas as funções ligadas ao sector da aviação, mas a legislação existente, concretamente o regulamento europeu 261/2004, assegura os direitos dos consumidores em casos de atrasos, cancelamentos, overbooking ou perda de bagagem.