Florian, um jovem político a pedalar no Tour

Há os ciclistas que têm apenas esse ofício. Há os que conjugam o ciclismo com estudos. Há os que conseguem ter ocupações secundárias – e são poucos. Depois, há Florian Vermeersch. O belga de 23 anos é um ciclista que está no Tour ao serviço da Lotto Soudal, mas também é um estudante de História e, acima disto, um vereador na cidade de Lochristi, na zona oriental da Flandres.

Foi eleito aos 18 anos pelo partido dos liberais democratas flamengos, o Open VLD, mas assume que inicialmente se tratou de uma coincidência. “Conheço o presidente da Câmara e era militante do partido. Um dia, ele chegou ao pé de mim e disse que tinha um lugar livre, de alguém que desistiu por não ter tempo. Eu disse que sim, mas nunca pensei ser eleito. Consegui um lugar e foi muito especial. Nunca pensei ser vereador aos 18 anos”, explicou em Fevereiro ao site Cycling Weekly.

Vermeersch, que assume que é a política local que mais lhe interessa, está responsável pelo pelouro da segurança rodoviária e dos transportes. Mas não fica por aqui. É estudante de História na Universidade de Gent e crê que a pandemia até o ajudou, na medida em que os professores tiveram de colocar as aulas disponíveis online, algo que lhe permitia assistir mais tarde, entre treinos.

Vermeersch interessa-se sobretudo pelas grandes guerras e pela história militar, até pelos vestígios desse período na zona da Flandres. “Há um bunker da II Guerra a um quilómetro da casa dos meus pais e uma corrida como a Gent-Wevelgem que começa na Porta de Menin. É o melhor de dois mundos”, aponta.

E explica: “Nas corridas não consigo apreciar muito, mas nos treinos sim. Num reconhecimento para o Paris-Roubaix passámos por Compiègne, onde o armistício da I Guerra foi assinado. Foi muito especial para mim, porque pude ensinar aos meus colegas tudo sobre isso. Foi muito giro”.

Na estrada, Vermeersch deverá tentar ajudar Caleb Ewan e Tim Wellens, mas numa Lotto à procura de vitórias terá, por certo, espaço para brilhar. Até porque depois do surpreendente segundo lugar no Roubaix 2021, logo na estreia, o ciclista belga mostrou que está preparado para triunfos em etapas duras estilo clássica. E quem faz pódio no “Inferno do Norte” pode perfeitamente esperar vencer uma etapa em qualquer corrida do mundo.