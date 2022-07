Três balas mataram Nicolas Toledo, o homem de 76 anos que não queria estar em Highland Park

Nicolas Toledo, de 76 anos, não queria ir ao desfile do 4 de Julho, nos Estados Unidos. Mas o facto de estar numa cadeira de rodas – culpa de um atropelamento que sofreu anos antes – tornou-o dependente dos familiares e obrigou a que estivesse presente nas celebrações do Dia da Independência dos EUA​.

A família Toledo não ia perder o acontecimento por nada. Na noite anterior colocaram cadeiras para marcar o sítio estratégico onde iriam assistir ao desfile. No dia seguinte, em Highland Park, no Estado do Illinois​, lá estava Nicolas Toledo. O idoso ficou sentado na sua cadeira de rodas junto ao local de passagem do desfile, entre o filho e um dos seus sobrinhos.

De repente começaram a voar balas. “Estávamos todos em choque. Pensávamos que fazia parte do desfile”, explicou Xochil Toledo, neta do idoso, ao New York Times. Depois “percebemos que o nosso avô tinha sido baleado. Vimos sangue e tudo se espalhou sobre nós”.

Foram três as balas que atingiram Nicolas Toledo e que provocaram a sua morte. Inicialmente, as autoridades americanas avançaram que dos seis mortos no desfile, um era mexicano, não deixando claro se seria Nicolas Toledo. O motivo deve-se ao facto de o idoso ter dupla cidadania, vivendo a sua vida entre os Estados Unidos e o México.

Nicolas Toledo tinha-se mudado para Highland Park há apenas alguns meses, a pedido da família, refere o jornal. “Trouxemo-lo para aqui para que pudesse ter uma vida melhor”, contou a neta. “Os seus filhos queriam tomar conta dele e estar mais presentes na sua vida, e de repente esta tragédia aconteceu”.

Além de Nicolas Toledo, cinco outras pessoas morreram na passada segunda-feira e dezenas ficaram feridas. As celebrações tiveram início por volta das 10h locais, mas poucos minutos depois foram suspensas. Segundo as autoridades norte-americanas, o tiroteio não teve nenhum alvo específico. O responsável terá sido Robert E. Crimo III, 22 anos, que foi detido pela polícia.