Em Chaves, é o hospital que vai ter com os doentes psiquiátricos

Todos os dias, a equipa de proximidade do hospital de Chaves se faz à estrada para levar os cuidados de saúde mental aos doentes psiquiátricos. Há dias em que fazem 200 quilómetros. O projecto-piloto de cuidados de saúde mental de proximidade está a completar o seu primeiro aniversário, mas ainda não se sabe se será replicado noutros pontos do país nem em que moldes.

Chegamos à casa de Mariana Alves pouco depois das 14h. Antes disso, não podia ser: depois do almoço com o filho, Mariana, 55 anos, quis garantir que tudo estava limpo e arrumado antes de receber a equipa comunitária de cuidados de saúde mental de Chaves. Somos recebidos pelos latidos de dois cães, que andam soltos pelo terreno. A casa, com primeiro andar, não tem pintura: ficou da cor do cimento. Nas varandas, faltam os balaústres. A porta da rua está aberta e ouve-se o som da televisão.