Medo na Amazónia: “Que país é esse onde não posso viver por igual e com dignidade?”

Mesmo com a presença das forças de segurança, os habitantes do Vale do Javari temem pela sua segurança um mês depois do assassínio de Dom Philipps e Bruno Pereira.

Quase um mês depois do assassinato do antropólogo indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, o caso ainda causa comoção em Atalaia do Norte, município de pouco mais de 20 mil habitantes no extremo oeste do Amazonas.