No auge dos Savage Garden, foi “profundamente infeliz”; agora, Darren Hayes procura o seu “autêntico eu”

Há 25 anos, a banda australiana Savage Garden lançava o seu álbum de estreia, marcando o início de uma carreira de sucesso para Darren Hayes e Daniel Jones. Venderam 26 milhões de cópias de álbuns e músicas como I want you e To the moon and back atingiram o topo das tabelas. Mas, por dentro, Hayes, vocalista da banda, tinha dor e tristeza, numa altura em que tentava aceitar a sua sexualidade, revelou recentemente num texto publicado no Huffpost.