PSG apresenta Christophe Galtier como novo treinador

O francês Christophe Galtier é o novo treinador do Paris Saint-Germain, informou nesta terça-feira o campeão francês, poucas horas depois de anunciar a saída do técnico argentino Mauricio Pocchetino.

“O Paris Saint-Germain tem a satisfação de anunciar a nomeação de Christophe Galtier para o cargo de treinador principal da sua equipa profissional. O técnico francês vincula-se com um contrato de duas épocas, até 30 de Junho de 2024”, refere o clube.

O francês, de 55 anos, que deixou o Nice no final de Junho, é o sétimo treinador da equipa desde a entrada no clube do fundo de investimento do Qatar (QSI). Galtier vem completar algumas mudanças anunciadas nos últimos tempos, com a saída do director-desportivo Leonardo e a entrada do português Luís Campos, já depois de o clube ter renovado contrato com Kylian Mbappé, que era desejado pelo Real Madrid.

O novo treinador foi campeão pelo Lille em 2020/21, num período em que coincidiu no clube com Luís Campos, que era o director-desportivo.

O PSG, que desde 2009 teve como treinadores Antoine Koumbaré (2009/2011), Carlo Ancelotti (2011/2013), Laurent Blanc (2013/2016), Unai Emery (2016/2018), Thomas Tuchel (2018/2020) e Mauricio Pocchetino (2021/22), ainda persegue o primeiro título na Liga dos Campeões.

Na conferência em que foi apresentado, Galtier quis “cortar” as especulações quanto a uma eventual saída de Neymar, afirmando que deseja a continuidade do internacional brasileiro. “Evidentemente que defendo a permanência do Neymar. Quando temos jogadores de classe mundial, é melhor tê-los do nosso lado, do que contra”, disse o treinador.

No PSG jogam também os portugueses Nuno Mendes e Danilo, e Vítor Ferreira foi contratado no final da época ao FC Porto.