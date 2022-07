Terça, na TV: invasões, vinganças e tesouros submersos

CINEMA

Fuga de Los Angeles

TVCine Action, 10h15

No ano 2000, um terramoto devasta Los Angeles. O Presidente dos EUA, recentemente eleito, impõe novas leis e todos os que não as cumprem são enviados para esta cidade, transformada em ilha-prisão, de onde Snake Plissken (Kurt Russel) terá que recuperar um dispositivo que pode destruir o mundo. John Carpenter oferece um novo clássico do cinema de acção — sequela do filme de culto Nova Iorque, 1997, feito 15 anos antes, em 1981 — com Stacy Keach, Steve Buscemi e Peter Fonda a refrescarem o elenco.

Amanhecer Violento

Hollywood, 19h55

Uma cidade americana é ocupada por militares estrangeiros e os cidadãos feitos prisioneiros. Determinados a resistir e lutar, alguns jovens procuram refúgio nos bosques, tendo como missão resgatar a cidade dos invasores e conquistar a sua liberdade. Dan Bradley assina o remake do filme homónimo, realizado em 1984 por John Milius, com Chris Hemsworth, Brett Cullen e Josh Peck nos papéis principais.

Zoe

RTP2, 23h02

Isabelle é uma geneticista, recém-divorciada, a recuperar de um relacionamento problemático. Em conjunto com o ex-marido, James, esta mãe tudo fará para proteger Zoe, a filha de sete anos do casal, das consequências emocionais de uma inesperada tragédia familiar. A actriz e cineasta francesa Julie Delpy (2 Dias em Paris, Lolo) realiza este drama, onde também contracena com Richard Armitage, Daniel Brühl, Gemma Arterton e Sophia Ally, como personagem titular.

Colombiana

Fox, 23h53

Na Bogotá dos anos 1990, a pequena Cataleya, de nove anos, assiste ao assassinato dos seus pais. Depois de jurar vingança, vai viver para os EUA com a única família que lhe resta: o seu tio Emilio Restrepo, ligado ao submundo do crime. Depois de 15 anos de treino intensivo, Cataleya trabalha como assassina a soldo e está determinada a cumprir a sua promessa. Zoe Saldana e Cliff Curtis assumem os papéis principais num thriller de acção de Olivier Megaton (Exit, Transporter - Correio de Risco 3), com argumento dos mestres Luc Besson e Robert Mark Kamen.

Bright Star - Estrela Cintilante

RTP1, 0h53

Em 1818, o jovem poeta John Keats apaixona-se pela sua vizinha Fanny Brawne, encetando uma relação que rapidamente desaba num amor sem limites, com a poesia como linguagem. Apesar de todas as contrariedades, só a doença e morte prematura de John terá o poder de os separar. Jane Campion (O Piano) inspirou-se na colectânea de cartas de amor e poemas dedicados à sua amada, para fazer o drama biográfico do escritor, com Ben Whishaw e Abbie Cornish à cabeça do elenco.

SÉRIES

O Ardil de Singapura

RTP2, 0h42

Quando o poder e a estabilidade do barão da borracha britânico, Walter Blackett, são postos em causa pela ameaça de uma invasão japonesa a Singapura, este exímio homem de negócios traça de imediato um plano astuto, que irá afectar tanto a sua família como todos os que dela dependem. Uma minissérie dramática de seis episódios que adapta o romance homónimo de J. G. Farrell, com Luke Treadaway, David Morrissey e Elizabeth Tan.

DOCUMENTÁRIOS

Oak Island: Mais Além

História, 18h

A nova série documental dos caçadores de tesouros da vida real, Rick e Marty Lagina, que narrará as maiores caças ao tesouro do passado, do presente e, talvez, do futuro. São oito episódios de narrações, entrevistas cativantes com caçadores de tesouro, historiadores e peritos e, sempre que possível, conteúdo real in loco. Em estreia no canal História, um mergulho a fundo nas inúmeras expedições por riquezas em curso pelo mundo fora.

Planeta Mediterrâneo

Odisseia, 21h37

O Mediterrâneo tem ainda, abaixo da superfície, vastos territórios inexplorados, jardins exuberantes dignos dos mais belos recifes de coral — maravilhas naturais inacessíveis ao mergulhador tradicional. Seguindo a tradição de Cousteau, a equipa do fotógrafo/mergulhador Laurent Ballesta empreendeu, em 2019, uma missão recordista: passar 28 dias num pequeno habitáculo pressurizado que lhes permite descer às profundidades mediterrânicas.