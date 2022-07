Ratinhos foram clonados a partir de células desidratadas e congeladas

Não será a técnica mais ortodoxa, mas pode ser uma resposta à conservação de espécies em vias de extinção. Uma equipa de investigadores japoneses conseguiu clonar ratinhos com sucesso, a partir da liofilização de células somáticas: ou seja, as células somáticas foram desidratadas, congeladas e preservadas durante nove meses. Estas células permitiram clonar 75 ratinhos saudáveis. Destes ratinhos, 12 deles acasalaram com outros ratinhos não clonados e geraram ninhadas, mostrando também que a fertilidade não fica comprometida nestes casos, permitindo a continuação da espécie.