Kodo Nishimura é monge budista e activista LGBT: “É difícil ser eu”

Kodo Nishimura, de 33 anos, considera-se "gender gifted", ou seja, acredita que tem os dois géneros. "Embora o meu corpo seja masculino, acredito que a minha alma não tem género", contou à TIME, em 2021, altura em que foi considerado uma das personalidades mais influentes do ano pela revista.

Natural do Japão, Kodo é maquilhador profissional, activista LGBTQI+ e, para espanto de alguns, monge budista. Como pessoa não-binária, sentia ter como principal barreira as expectativas tradicionais sobre o que significa ser monge budista. "Durante a minha formação para me tornar monge, perguntei ao meu mestre 'há algum problema no facto de eu ser homossexual? Serei bem-vindo na comunidade budista?'" O mestre respondeu que "no Budismo todos podem ser igualmente livres". "Raça, sexualidade, deficiência são importantes", conclui.

Kodo assume: "É difícil ser eu". Mas considera que o seu papel no mundo é importante e quer tornar-se um exemplo inspirador para todos aqueles que se sentem rejeitados "por serem quem são". Em criança, preferia sempre assumir o papel de Cinderella ou de outras princesas. Na adolescência, no seio de uma sociedade conservadora, sentia que pertencer à comunidade LGBTQI+ era entendido como algo vergonhoso. Refugiou-se online, em busca, noutras paragens, por pessoas que estivessem a explorar também a sua identidade e sexualidade. No final do ensino secundário, mudou-se para os Estados Unidos, onde estudou Inglês, artes e maquilhagem. Em Nova Iorque, Kodo sentia-se quase em casa, mas optou por regressar ao Japão, aos 24 anos, por sentir necessidade de se tornar "espiritualmente mais forte".

Até regressar a Tóquio, Nishimura nunca tinha pensado tornar-se monge. Aliás, ele sentia aversão ao budismo, mas descreve esse sentimento como tendo como base a ignorância e o preconceito. "Eu precisava de enfrentar as minhas raízes budistas, algo que eu tinha evitado durante muito tempo", escreveu na sua biografia This Monk Wears Heels. "Gostaria de espalhar a mensagem de igualdade do Budismo por todo o mundo", explicou à TIME. "A minha missão é inspirar os líderes mundiais a reverem as legislações dos seus países no sentido de remover as restrições que existem especificamente para a comunidade LGBTQI+ e para as mulheres, de forma a que todos possam ser igualmente respeitados." Kodo afirma-se como uma pessoa "moderna" e "ancestral". "Eu posso ser uma ponte." E sonha, um dia, viver num mundo onde todos possam ser "fluidos e flexíveis" porque, afinal, "cada ser humano é singular".