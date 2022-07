General Chris Cavoli assume comando das operações da NATO

Comandante do Exército dos EUA na Europa substitui o general Tod Walter e estará ao comando das operações numa altura em que os EUA têm um contingente com mais de 100.000 soldados em solo europeu.

O comandante geral dos Estados Unidos da América na Europa e África, Chris Cavoli, assumiu, esta segunda-feira, o comando de todas as operações da NATO, ao ser nomeado Comandante Supremo Aliado na Europa (SACEUR, na sigla inglesa).

A posse do cargo foi oficializada numa cerimónia no Quartel-General Militar da NATO (SHAPE), em Mons, na Bélgica. O secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, esteve presente e destacou a carreira militar de 35 anos de Cavoli e, especificamente, o modo como, enquanto comandante dos EUA na Europa, conseguiu o maior reforço da presença norte-americana em décadas, ultrapassando 100.000 soldados em solo europeu em resposta à invasão russa.

Stoltenberg indicou que o “ponto de viragem” na segurança transatlântica tinha como base o retorno do conflito à Europa, devido à agressão russa na Ucrânia, e ao aumento da competição estratégica com a China.

“Ser nomeado SACEUR é servir 30 aliados e mil milhões de pessoas; é liderar os milhões de soldados em toda a aliança e as dezenas de milhares de soldados sob comando directo; é proteger uma área que vai desde o Norte da Noruega até às costas do Mediterrâneo e da costa atlântica até à fronteira da NATO”, acrescentou Stoltenberg.

“Ser nomeado SACEUR é defender os nossos valores democráticos e o nosso modo de vida”, sublinhou o antigo primeiro-ministro norueguês, durante o acto em que avaliou o papel do general Tod Wolters, ex-SACEUR ,que esteve à frente das operações da NATO durante a crise do coronavírus e do fim da missão da NATO no Afeganistão, além do inédito reforço militar da Aliança Atlântica e dos novos planos de Defesa em resposta à invasão russa da Ucrânia.

O comandante supremo da NATO na Europa é nomeado a cada três anos e é sempre ocupado por um americano, que acumula com o cargo de alto comandante das forças americanas na Europa.