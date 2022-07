Alvo de uma ordem de afastamento, Ricky Martin nega acusações de violência doméstica

O cantor porto-riquenho foi alvo de uma queixa ao abrigo da Lei 54, também conhecida como Lei de Prevenção e Intervenção de Abusos Domésticos, mas nega todas as alegações. A identidade do queixoso está sob segredo de justiça.

Uma ordem de afastamento foi emitida a Ricky Martin pela juíza Raiza Cajigas Campbell, do Tribunal de Primeira Instância de San Juan, Porto Rico, na sequência do pedido de um queixoso que não foi identificado, ao abrigo da Lei 54. No entanto, as autoridades ainda não terão conseguido entregar o documento ao ídolo adolescente dos anos 90 do século passado.

“Até agora, a polícia não conseguiu encontrá-lo”, confirmou o porta-voz da polícia Axel Valencia, durante o fim-de-semana, citado pela AP, que esclareceu que a ordem de afastamento estabelece a proibição de Martin contactar a pessoa que fez a queixa directamente ao tribunal, sem passar pela polícia.

Apesar de a polícia se queixar da dificuldade em notificar o artista, representantes do cantor reagiram quase de imediato à deliberação judicial, afirmando, em declarações à revista People, que “as alegações contra Ricky Martin (…) são totalmente falsas e fabricadas”. “Estamos muito confiantes de que, quando os verdadeiros factos forem revelados, o nosso cliente Ricky Martin será totalmente ilibado.” No Twitter, Martin escreveu: “Enfrentarei o processo com a responsabilidade que me caracteriza.”

A ordem de afastamento foi emitida na sexta-feira, dois dias depois do processo da ex-agente Rebecca Drucker contra o actor, por mais de três milhões de dólares de comissões não pagas, ter sido arquivado.

Drucker acusou Martin de “fomentar um ambiente de trabalho tóxico em que constantemente a maltratou, manipulou e mentiu, forçando-a a demitir-se do cargo de sua agente em Abril de 2022”. Depois disso, a empresária contou que o cantor a “ameaçou” e que tentou obrigá-la a assinar um acordo com uma cláusula de confidencialidade para silenciá-la sobre “o comportamento abominável de Martin, que tanto testemunhou como suportou”.

No entanto, há rumores de que o autor da queixa é outro. De acordo com o jornal El Vocero, a queixa foi apresentada por alguém com quem o artista manteve um relacionamento de sete meses e que, depois da separação há dois meses, tem sido alvo de perseguição.

Entretanto, Eric Martin, um dos irmãos do artista (da parte do pai), afirmou que a queixa foi feita por um sobrinho. “Não acredito que o meu irmão mais velho seja capaz do que o meu sobrinho escreveu”, disse Eric Martin numa declaração feita online.

Ricky Martin começou a sua carreira nos anos 1980 na banda porto-riquenha Menudo, percorrendo, depois, uma carreira a solo que lhe trouxe fama global. A sua música mais famosa, Livin’ la vida loca, de 1999, foi número um em mais de 20 países, EUA incluídos, onde segurou o topo da tabela ao longo de cinco semanas (o mesmo tema foi incluído na lista da Rolling Stone das 20 Canções Mais Irritantes).

Em Agosto de 2008, Martin tornou-se pai dos gémeos Matteo e Valentino, nascidos através de barriga de aluguer, método que o cantor disse ter escolhido por ser “mais rápido” do que a adopção. Dois anos depois, o artista assumiu publicamente ser homossexual na sua autobiografia.

Em 2016, Ricky Martin apresentou o pintor sueco Jwan Yosef como seu namorado e, dois anos depois, o par oficializou a relação. Nesse mesmo ano, tiveram a primeira filha, Lucia Martin-Yosef; um ano depois, anunciaram a chegada de um filho, Renn Martin-Yosef.