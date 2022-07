Cheque para apoio à factura de gás recebeu 183 candidaturas

O primeiro concurso para o apoio à factura de gás natural para as empresas do sector industrial recebeu 183 candidaturas, revelou o Ministério da Economia e do Mar esta segunda-feira.

O concurso lançado em Junho pelo IAPMEI, no âmbito do Programa “Apoiar Indústrias Intensivas em Gás”, pretende atribuir um “sistema de incentivos à liquidez das empresas especialmente afectadas pelo aumento acentuado do preço do gás”.

Em resultado desta primeira ronda, as empresas com candidaturas aprovadas terão acesso a um “incentivo previsto superior a 14 milhões de euros”, referiu o Ministério liderado por António Costa Silva, detalhando que dois terços das candidatas (66%) são micro, pequenas ou médias empresas.

Com uma dotação total de 160 milhões de euros, a medida excepcional dirige-se a empresas de sectores “com utilização intensiva de gás ou que tenham um custo total nas aquisições de gás em 2021 de, pelo menos, 2% do volume de negócios anual”.

As beneficiárias recebem cheques que compensam até 30% do aumento da factura energética, num montante máximo de 400 mil euros por empresa. Inicialmente, o Governo considerou que a medida poderia abranger “mais de três mil empresas”.

De acordo com a portaria publicada no final de Abril, são 15 as actividades industriais abrangidas pela medida, incluindo a preparação e fiação de fibras têxteis, a tecelagem de têxteis, a fabricação de vidro e artigos de vidro, produtos cerâmicos, betão, gesso e cimento, entre outras.

O Governo considera que se trata de um “importante apoio à preservação da capacidade produtiva e do emprego, num contexto particularmente desafiante”, mas não adianta quando haverá novo concurso.