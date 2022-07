Ronaldo falha início dos treinos no Man. United

O jogador português não cumpriu o regresso marcado para esta segunda-feira. Segundo a imprensa inglesa, justificou a decisão com motivos pessoais, algo que adensou ainda mais as dúvidas sobre o futuro do jogador, cuja vontade de sair do Manchester United já tinha sido veiculada nos últimos dias.

Cristiano Ronaldo não esteve presente no regresso aos treinos para os jogadores do Manchester United que tiveram compromissos com as selecções nacionais. O jogador português não cumpriu o regresso marcado para esta segunda-feira e, segundo a imprensa inglesa, justificou a decisão com motivos pessoais.

A falta de detalhe na justificação adensou ainda mais as dúvidas sobre o futuro de Ronaldo, cuja vontade de sair do Manchester United já tinha sido veiculada há dias pela BBC e pelo Guardian.

Segundo os jornais britânicos, o jogador quer actuar na Liga dos Campeões – prova para a qual o United não se qualificou –, além de estar desagradado com a política de contratações do clube, que crê ser insuficiente para lutar por títulos.

Ronaldo tem apenas mais um ano de contrato, pelo que a saída teria, em tese, um triplo efeito positivo: ainda receber algum dinheiro pela transferência, abrir espaço salarial para contratações de peso (Ronaldo é o jogador que mais recebe na Liga inglesa) e poder reforçar-se com jogadores escolhidos a dedo pelo novo treinador, o neerlandês Erik ten Hag.

Ainda assim, a imprensa inglesa garante que o clube de Manchester não pretende vender o jogado que marcou 24 golos na última temporada.

Com ou sem Ronaldo, quase certa parece ser a contratação de Christian Eriksen. O médio dinamarquês, de 30 anos, pode assim voltar a um clube de topo, depois de ter recuperado o nível futebolístico no Brentford. Antes disso, o jogador esteve a contas com uma demorada recuperação após a paragem cardíaca no Euro 2020.