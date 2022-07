Halo de titânio evita quatro tragédias em quatro anos de vida

Feito do mais resistente titânio, de nível 5, reservado à indústria aeroespacial, e testado no Cranfield Technical Centre, em Outubro de 2017, em Inglaterra, pela primeira de três empresas credenciadas para fornecer o halo na Fórmula 1, o então controverso e agora aclamado escudo protector do cockpit não precisou de muito tempo para calar os críticos. Os acidentes do passado fim-de-semana, em Silvertsone, terão ajudado a convencer os cépticos e dar razão aos defensores da segurança dos pilotos na Fórmula 1.