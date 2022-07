Basquetebol: Portugal “fecha” qualificação para o Mundial com nova derrota

A selecção portuguesa de basquetebol terminou, nesta segunda-feira, a terceira fase de qualificação para o Campeonato do Mundo 2023 sem triunfos, ao somar a sexta derrota, em outros tantos jogos, na recepção ao Montenegro, por 62-77.

Se Portugal já estava matematicamente eliminado e jogava pela “honra”, Montenegro, apesar da qualificação para a próxima fase de apuramento, sabia que todos os pontos acumulavam para cumprirem o objectivo de estarem presentes na fase final do evento.

Desta forma, a equipa treinada por Mário Gomes encerrou o Grupo E com seis pontos (um por cada desaire), enquanto Montenegro somou 10, atrás da líder França (11). A Hungria acabou na terceira posição, que também dá acesso à fase seguinte, com nove.

Apesar da derrota, Miguel Queiroz foi o melhor marcador do encontro, com 17 pontos, superando Aleksa Ilic, com 14, Petar Popovic e Nikola Ivanovic, ambos com 13 pontos.

No Pavilhão Multiusos de Odivelas, a selecção montenegrina arrancou “com tudo” no encontro e, com dois parciais a abrir de 0-7 cada um, estendeu logo uma vantagem confortável até aos 5-16, que, contudo, Portugal quase recuperou, ao reduzir para 14-16 com nove pontos seguidos.

Essa variância marcou o primeiro período, concluído com 14-19 para Montenegro, que voltou a entrar muito melhor no segundo quarto, desta vez sem reacção por parte do adversário, que chegou ao intervalo já com uma desvantagem de 15 pontos, fixada em 30-45.

Para o reatamento estava reservado uma ligeira reação portuguesa, que estagnou nos oito pontos de diferença, sendo que, na parte final do período, e numa fase em que o selecionador Mário Gomes foi expulso por protestos, Montenegro aproveitou as várias perdas de bola, através da pressão exercida, para resgatar a distância pontual (51-66).

Alcançado o derradeiro período, sem que Portugal desse provas de que poderia ainda ameaçar o triunfo dos forasteiros, seis pontos seguidos ainda alimentaram esperanças (59-66), mas a energia terminou e Montenegro sentenciou a partida de forma inequívoca, com um parcial de 0-11, concluindo o encontro, em Odivelas, com 62-77.