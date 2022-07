A nova exposição do Museu Nacional de Arte Antiga é uma viagem ao mundo dos jogos (e uma homenagem póstuma)

Não é só na escultura ou na porcelana que são notórias as misturas culturais produzidas após a chegada dos europeus ao Oriente, à luz do contacto com a sofisticação da China e do Japão. Sonho do já desaparecido historiador do museu (e xadrezista entusiástico) Dagoberto Markl, Jogos Cruzados mostra como essas misturas se repercutiram em salões e tabuleiros de latitudes e longitudes diversas.