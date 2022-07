Segunda, na TV: agentes, samurais e as doninhas da margem sul

CINEMA

O Oportunista

AMC, 15h02

Depois de se envolver num acidente de viação, Marechal (Bourvil) tem a oportunidade de conduzir o cadillac de Saroyan (Louis de Funès) como compensação, sem saber que o veículo está cheio de heroína e bens preciosos roubados. Uma comédia criminosamente deliciosa que é a primeira parceria de Gérard Oury com o lendário farceur Funès, um duo cinematográfico tão pujante que fariam filmes comercialmente rivais a Titanic, no mercado francês.

A Noite Passada em Soho

TVCine Top, 16h05

Eloise é uma jovem tímida com uma grande paixão por design de moda que, um dia, se vê transportada para o Soho, na década de 1960, inexplicavelmente encarnando no corpo de Sandy, uma cantora que luta por vingar na noite londrina. Um thriller psicológico de Edgar Wright (Shawn of the Dead) que foi um dos filmes mais aclamados e surpreendentes de 2021, com Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy e Matt Smith nos papéis principais.

Robocop - O Polícia do Futuro

Fox Movies, 18h08

Numa Detroit futura, o crime e a violência tomam conta da cidade. O polícia Alex Murphy, ferido mortalmente em serviço, regressa como um cyborg praticamente indestrutível para fazer frente à onda criminosa, enquanto as lembranças do passado atormentam as suas funções. A violenta “distopia” sci-fi de Paul Verhoeven, com Peter Weller, Nancy Allen e um maníaco Kurtwood Smith (That 70’s Show), a reforçar comportamento cívico desde 1987.

47 Ronin - A Grande Batalha Samurai

Hollywood, 21h30

Depois de um traiçoeiro senhor da guerra ter assassinado o seu mestre e os ter banido, 47 samurais sem líder prometem vingança. A derradeira esperança reside em Kai, um mestiço exilado e escravizado que será a fonte de inspiração para vencer a luta violenta e desigual dos 47 ronin contra o shogun, o seu imenso exército e um caminho habitado por sombras, feitiços e criaturas fantásticas. Um épico de acção com perfume oriental assinado por Carl Rinsch, com Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada e Kô Shibasaki.

Listen

RTP1, 23h31

Nos subúrbios de Londres, Bela e Jota vêem os serviços sociais levantarem suspeitas sobre a segurança dos seus três filhos. A surdez da filha de sete anos desencadeia um processo que arrasta esta família desprotegida pelo sistema. É a primeira longa-metragem da actriz e realizadora Ana Rocha de Sousa, protagonizada por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e pela britânica Sophia Myles.

SÉRIES

FBI

FOX, 17h16

Quando a explosão de uma bomba destrói um prédio residencial, os agentes especiais Maggie Bell (Missy Peregrym) e Omar Adom “OA” Zidan (Zeeko Zaki), do escritório de Nova Iorque do Federal Bureau of Investigation, investigam uma possível guerra entre gangues rivais. De Dick Wolf e da equipa por detrás de Law & Order, FBI é um drama intenso sobre o funcionamento interno da força investigativa mais famosa do mundo, para (re)ver desde o início.

DOCUMENTÁRIOS

Francisco Lázaro - Maratona sem Fim

RTP2, 11h03

Francisco Lázaro era um homem simples de Lisboa — carpinteiro de carroçarias de automóveis numa pequena fábrica do Bairro Alto, que sentia o dom de correr longas distâncias. Uma elegia documental à vida dramática do atleta que faleceu a 15 de julho de 1912, durante a prova da maratona, na estreia portuguesa nos Jogos Olímpicos, em Estocolmo.

Da Weasel: Agora e para Sempre

RTP1, 22h57

Os momentos-chave da biografia da banda de Almada, em atmosfera íntima, das origens — quando os irmãos Nobre, João e Carlos começaram a fazer canções — ao triunfo nos palcos portugueses. Da Weasel: Agora e Para Sempre começou a ser trabalhado antes da pandemia, durante os primeiros ensaios da banda para o concerto que deveria ter acontecido em Julho de 2020, no festival Nos Alive! (onde actuam no próximo sábado, dia 9). Jay Jay, Pacman, Quaresma, Virgul, Guillaz e DJ Glue, num documentário assinado por Bruno Martins, realizado por Catarina Peixoto e com ilustrações de António Piedade, para recuperar o tempo perdido.