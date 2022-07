A segunda morte de Jéssica

Naquela manhã, dia 20 de Junho, Inês chegou a casa do companheiro com a filha ao colo, com ferimentos visíveis no rosto, inerte. Paulo Amâncio não conseguia entender o que se estava a passar, pois julgava a menina numa colónia de férias. Inês disse-lhe que ela tinha caído de uma cadeira na creche e que já tinha sido observada por um psicólogo, que lhe receitara um medicamento (Atarax, um anti-histamínico) para ela descansar. Não era momento para confrontar Inês Tomás com as contradições desta versão.