Brasil e Bolsonaro não foram tema de conversa entre Marcelo e Lula. Presidente português não se desloca a Brasília

Presidente da República português afastou a ideia de “incidente diplomático” com Bolsonaro devido ao almoço que não vai acontecer. No final de um encontro longo com Lula centrado nas consequências da guerra na Ucrânia, Marcelo tocou na política nacional e sublinhou mudanças no PSD com a entrada de Luís Montenegro.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou-se este domingo com Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil. Numa conversa longa na residência do cônsul português em São Paulo, o tema discutido foi “sobretudo” a situação internacional – da pandemia à guerra na Ucrânia – com o Brasil e Jair Bolsonaro a não serem pontos na agenda.

Em declarações aos jornalistas portugueses e brasileiros no final de um encontro de quase uma hora e meia, Marcelo confirmou que não está prevista uma deslocação a Brasília para um almoço com o actual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de quem recebeu um convite por escrito, ao qual respondeu também por escrito, mas sem nunca ter tido resposta de volta.

“Se até ao começo da tarde não houver confirmação por escrito, a visita fica por São Paulo, como esteve sempre para ficar no início”, disse o Presidente português, afastando a ideia de um “incidente diplomático” entre Portugal e Brasil.

“Como chefe de Estado, não altera nada, nem o meu relacionamento com o chefe de Estado brasileiro, nem o relacionamento do Estado português com o Estado brasileiro, nem o relacionamento do povo português com o povo brasileiro”, insistiu Marcelo Rebelo de Sousa, batendo de novo na tecla do “não-problema”.

“Esta deslocação só acaba por ser possível porque tem sido com a utilização da Força Aérea Brasileira, que só é possível porque o Estado brasileiro, a começar pelo Presidente, está a apoiar a deslocação do Presidente de Portugal dentro do território brasileiro”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou ainda a ideia de que Jair Bolsonaro possa ter tomado o compromisso com Lula da Silva como uma provocação: “Falei com o Presidente Lula, como há um ano, e vou falar com o Presidente Temer e o Presidente Fernando Henrique como ex-Presidentes. As candidaturas [para as Presidenciais brasileiras] só abrem a partir de 6 de Agosto e, portanto, não há candidatos formalmente”.

“Quando voltar, a situação já é diferente porque a campanha eleitoral já está a decorrer. Em Setembro, voltando para a celebração do aniversário dos 200 anos de vida do Brasil, aí naturalmente haverá um encontro – não só no Congresso, mas certamente com o Presidente da República [Jair Bolsonaro]”, continuou.

Guerra da Ucrânia dominou encontro com Lula

Quanto ao encontro com Lula da Silva, em que também esteve presente o ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, o chefe de Estado português disse ter sido feita uma análise “muito importante” sobre a guerra na Ucrânia, bem como do período pós-pandémico.

O conflito europeu foi o tema mais dominante: Marcelo falou com Lula sobre as posições quanto à Ucrânia, “a duração da guerra, os efeitos, o equilíbrio geopolítico, a situação económico-social”. Não só na óptica europeia e portuguesa, mas também os efeitos que terá para a América Latina e para o Brasil, que sob a liderança de Jair Bolsonaro tem uma visão diferente do conflito.

“A posição portuguesa é muito clara. Somos não só solidários, como também claramente determinados nas posições da UE e da NATO. Além do apoio humanitário, temos dado apoio militar”, disse o chefe de Estado português. “Não é essa a posição do Brasil: é visto como um conflito europeu”, continuou, sublinhando que a guerra na Ucrânia é também uma questão de “equilíbrio geopolítico”. “E é bom que quem está noutros continentes tenha a noção exacta de que esse equilíbrio toca a todos. O mundo hoje já não conhece separações, não conhece fronteiras”.

Marcelo elogia mudança de postura do PSD com Montenegro

Sem o almoço em Brasília na agenda, a visita ao Brasil, que teve como motivos a comemoração do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul e a Bienal do Livro de São Paulo em que Portugal é o país convidado, vai continuar de acordo com o plano inicial, “sem aditamentos”. Esta tarde, Marcelo estará na Bienal, onde almoça, para receber à tarde o Michel Temer.

No tempo restante, e dependendo dos voos disponíveis, o Presidente admitiu adiar para amanhã o encontro com Fernando Henrique Cardoso e deslocar-se novamente à Bienal para jantar com os escritores portugueses, voltando para Lisboa “logo que seja possível”.

Em Portugal, já tem marcadas recepções em Belém do líder do CDS, Nuno Melo, assim como do novo presidente do PSD, Luís Montenegro, que voltou a saudar “agora que entrou em funções” e de quem já teve uma impressão positiva.

“Daquilo que ouvi, registo um dado novo relativamente ao Presidente da República. Onde no passado recente havia cooperação institucional, há uma colaboração especial. Portanto há uma mudança do PSD no sentido de maior aproximação ao Presidente da República”, sublinhou Marcelo aos jornalistas, manifestando-se “satisfeito”.

“O país precisa de colaboração, mais do que mera cooperação institucional, virada para o que são pontos fundamentais da estratégia do país neste momento difícil”, disse.