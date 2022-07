Um Sínodo da Igreja para o nosso tempo

Encontrei alguns contributos para o Sínodo que conseguiram recolher a memória da Gaudium et Spes e torná-la inspiradora para um mundo muito diferente do tempo conciliar (1962-1965).

1. São muitas as pessoas, crentes e não crentes, católicas e não católicas, inquietas com a saúde do Papa Francisco. Para muitos, é ele a figura pública, a nível mundial, cujos gestos, palavras e intervenções se situam sempre ao lado das vítimas das muitas loucuras da nossa história económica, social, política, bélica e religiosa. Toma iniciativas, simples e arrojadas, destinadas a agregar energias e esforços para estancar a brutalidade de todas as guerras e agora a ameaça da guerra nuclear.