Neemias Queta assina novo contrato com os Sacramento Kings em dia de regresso à competição

Português assinou novo contrato two-way , que volta a permitir a Neemias jogar na NBA e na liga de desenvolvimento. No primeiro dia do California Classic, o poste de 22 anos esteve em destaque na vitória dos Kings.

O basquetebolista Neemias Queta assinou este sábado um novo contrato two-way (de duas vias, numa tradução livre para português) com os Sacramento Kings, garantindo o vínculo à equipa da NBA por mais uma época.

O contrato tem os mesmos moldes do que assinou na temporada passada, depois de se ter tornado no primeiro português a ser seleccionado no draft da liga masculina norte-americana de basquetebol profissional. Permite que o poste seja utilizado tanto na NBA como na G-League, a liga de desenvolvimento – no caso, Neemias continuará a dividir o seu tempo entre os Sacramento Kings e os Stockton Kings.

De acordo com as regras definidas pela liga, o contrato two-way permite ao poste de 22 anos participar num máximo de 50 dos 82 jogos dos Sacramento Kings durante a fase regular da temporada, sem limites quanto a treinos ou outras actividades realizadas com a equipa principal nem restrições quanto ao número de jogos realizados na G-League.

Este é também o último contrato two-way que os Kings podem oferecer a Neemias. Caso não a equipa não converta o vínculo num contrato mínimo da NBA, o português será um restricted free agent (jogador livre restrito, numa tradução livre) na próxima temporada – ou seja, Neemias fica disponível para receber propostas de outras equipas, mas os Kings têm direito de preferência e ficam com o jogador caso igualem o contrato oferecido.

Caso a equipa passe aos Playoffs (algo que os Kings não conseguem há 16 temporadas consecutivas, um recorde da NBA), Neemias não é elegível para disputar esses encontros – para isso, os Kings teriam de converter o vínculo do português num contrato mínimo da NBA.

Um jogador num contrato de duas vias recebe um salário anual fixo equivalente a metade do contrato de um jogador de primeiro ano que esteja na NBA a tempo inteiro. Esta temporada, o valor ronda os 502 mil dólares (cerca de 481 mil euros). Até à temporada 2020-21, a remuneração de um jogador two-way estava dependente do número de jogos realizados na NBA e na G-League.

Neemias Queta participou em 14 jogos pelos Sacramento Kings na sua época de rookie, com médias de 3,2 pontos e 2,2 ressaltos em quase nove minutos de jogo. Na G-League, foi uma das figuras dos Stockton Kings quando esteve em acção, com médias de 15,4 pontos, 8,0 ressaltos e 2,2 desarmes de lançamento.

Boa exibição no regresso à competição

O anúncio do novo contrato coincidiu com o regresso de Neemias Queta à competição, numa altura do ano em que as equipas dão oportunidades a jogadores menos utilizados ou a procurar espaço na liga.

No primeiro dia do California Classic, um evento de preparação para NBA Summer League, o português esteve em destaque na vitória dos Sacramento Kings sobre os Golden State Warriors, por 86-68.

O poste foi um dos melhores em campo, ao lado de Keegan Murray, escolhido pelos Kings na quarta posição do draft deste ano. Em 21 minutos de jogo, apontou 12 pontos, seis ressaltos, duas assistências, dois roubos de bola e dois desarmes de lançamento. Na equipa adversária, o destaque foi o brasileiro Gui Santos.

O português dominou o jogo defensivamente, demonstrando estar mais confortável em termos físicos em comparação com a época transacta.

Mais móvel e ágil no campo, também mostrou sinais de evolução no seu repertório ofensivo.

Neemias Queta e os Sacramento Kings voltam a entrar em campo este domingo, às 22h, também para o California Classic. A NBA Summer League de Las Vegas, que os Kings venceram na temporada passada, começa a 7 de Julho. A temporada 2022-23 da NBA só começa em Outubro.