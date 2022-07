Jogos do Mediterrâneo: bronze para Rafaela Azevedo e Lorène Bazolo

Portugal juntou, neste domingo, mais duas medalhas ao currículo nos Jogos do Mediterrâneo 2022. Em Oran, na Argélia, Rafaela Azevedo conquistou o bronze nos 50 metros costas, enquanto, no atletismo, Lorène Bazolo também ficou em terceiro lugar nos 200m.

Na piscina do Complexo Olímpico de Oran, Rafaela Azevedo foi terceira, com a marca de 28,86 segundos, atrás da sérvia Nina Stanisavjlevic, vencedora com um tempo de 28,59s, e da grega Anana Ntountounaki (28,68s), segunda.

MEDALHA DE BRONZE para Rafaela Azevedo nos 50m costas dos Jogos do Mediterrâneo #Oran2022 #LetsGoPortugal #EquipaPortugal pic.twitter.com/9Lla2FUtVB — COP (@COPPORTUGAL) July 3, 2022

Foi a terceira medalha do dia para Portugal na Argélia, depois da prata de Maria Inês Barros no fosso olímpico do tiro e do bronze de Lorène Bazolo nos 200 metros. A atleta do Sporting juntou esta medalha de bronze à de prata obtida nos 100 metros, ao correr a distância em 23,20 segundos.

Bazolo, de 39 anos, foi batida pela egípcia Bassant Hemida, em 22,47s, seguida da cipriota Olivia Fotopoulou, com 23,01s, enquanto a portuguesa ficou longe da melhor marca pessoal da época (23,09s) e do recorde nacional (22,64s).

Portugal tem agora 21 medalhas na prova, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Rafaela Azevedo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.